Praca na planie serialu "M jak miłość" nadal trwa. Aktorzy na razie nie planują urlopów, tylko razem z filmowcami korzystają z pięknej pogody i kręcą w plenerze!

Gwiazdy "M jak miłość" wrzucają zdjęcia z planu. Czy można z nich wnioskować co wydarzy się dalej w serialu? Tych, którzy czekają na informacje co dalej w wątku Asi i Tomka, informujemy że na razie możemy jedynie zgadywać na podstawie zdjęć co się stanie z ich bohaterami... Basia Kurdej-Szatan wrzuciła zdjęcia ze szpitala razem z Janem Wieczorkowskim i Magdaleną Walach. Nie ma na nich Andrzeja Młynarczyka. Iga Krefft i Marcjanna Lelek - czyli serialowe siostry powrzucały na portale społecznościowe zdjęcia, na których widać, że... kwitnie miłość! A Tomasz Oświeciński, czyli serialowy Andrzejek zapuścił brodę i chyba w końcu dojdzie do jego ślubu z Marzenką!

