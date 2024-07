1 z 6

Paweł Małaszyński pojawił się w "M jak miłość" tylko na chwilę w 2003 roku, ale i tak widzowie zapamiętali go w roli Marcina Polańskiego, który był wielką miłością Hanki Mostowiak (Małgorzaty Kożuchowskiej). Para poznała się w domu dziecka. Spotkali się po latach, ich uczucie odżyło! Polański jednak zachorował na raka i zmarł. Choć Hanka była już żoną Marka, wspierała go do ostatniej chwili. Teraz dowiedzieliśmy się, dlaczego tak szybko został uśmiercony. Stoi za tym Ilona Łepkowska, która wówczas była scenarzystką kultowego serialu.

Dlaczego Małaszyński tak szybko odszedł z "M jak miłość"?

W rozmowie z "Show" Łepkowska przyznaje, że Paweł Małaszyński odszedł z serialu po 10 odcinkach, bo taka była między nimi umowa. Wówczas nie wiedziała, że aktor wyrośnie na jedną z największych gwiazd kina w Polsce:

Zobaczyłam go w "Białej sukience". Zagrał w "M jak miłość" młodzieńczą miłość Hanki Mostowiak. Wszyscy się potem śmialiśmy, że mając taką perłę, uśmierciłam go po 10 odcinkach. Ale taka była między nami umowa i dlatego tę rolę przyjął - mówi Łepkowska w rozmowie z "Show".

Pamiętacie Pawła w "M jak miłość"? Zobaczcie, jak prezentowali się razem z Małgorzatą Kożuchowską kilkanaście lat temu - zdjęcia w naszej galerii!

