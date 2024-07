1 z 5

Ilona Łepkowska, nazywana królową polskich seriali, oceniła karierę Małgorzaty Kożuchowskiej po głośnym odejściu z "M jak miłość". W rozmowie z "Show" scenarzystka zdradziła, co myśli na temat jednej z najpopularniejszych polskich aktorek. Nie są to do końca miłe słowa...

Ilona Łepkowska o roli Kożuchowskiej w Drugiej Szansie!

Małgorzata Kożuchowska odeszła z "M jak miłość", bo rola Hanki Mostowiak zaczęła jej ciążyć. Nie chciała być kojarzona tylko z nią, czuła, że to dla niej "mielizna".

Po odejściu z kultowego serialu, Kożuchowska otrzymała rolę w "rodzince.pl", następnie zaszła w ciążę, rezygnując z roli w teatrze, a potem zagrała kilka ról filmowych, a przede wszystkim główną bohaterkę "Drugiej Szansy" w TVN (która jest OGROMNYM hitem stacji). Co na temat jej kariery mówi Ilona Łepkowska?

Małgosię bardzo lubię. Ale szkoda mi jej, powiem szczerze. Angażowaliśmy ją do "M jak miłość" jako aktorkę teatralną, jedną z ulubionych aktorek Jerzego Jarockiego. Serial w pewnym momencie zaczął jej ciążyć. I ja to rozumiałam. Rozumiem też, że gdy była w ciąży, przestała grać w teatrze, ale mam wrażenie, że ona już teraz nie chce do tego teatru wrócić. Gra kolejny sezon "Drugiej Szansy", choć to próba wyciskania cytryny, w której nie ma już kropli soku - mówi Łepkowska w Show.

