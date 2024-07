1 z 36

Joanna Koroniewska przez długie lata wcielała się w postać Małgosi Mostowiak w "M jak miłość". Widzowie ją pokochali za tę rolę. Jednak aktorka zrezygnowała z grania w serialu, a jej postać wyjechała za granicę. Kilka razy mówiono, że być może w ważnych momentach dla serialu aktorka wróci. Jednak Joanna Koroniewska cały czas dementowała plotki.

Za tydzień będzie koniec sezonu "M jak miłość", w którym Tomek został brutalnie zaatakowany i zapadł w śpiączkę. Z tego powodu wróci do serialu temat "Myszki", która wyjechała do USA i porzuciła rodzinę. Tomek (Andrzej Młynarczyk), były mąż Małgosi (Joanna Koroniewska), przebywa w szpitalu i odwiedza go syn Małgosi - Wojtuś. I właśnie w jednym z odcinków (odc. 1306) chłopiec wyzna, że przed szpitalem widział swoją prawdziwą mamę! Czy to scena oznacza, że Joanna Koroniewska znowu zagra w "M jak miłość"?

Czy Koroniewska wróci? Raczej bardziej prawdopodobne jest to, że zastąpi ją inna aktorka lub... scenarzyści uśmiercą w końcu Małgosię Mostowiak. Jak się stanie? Musimy poczekać na decyzję scenarzystów!

My przypominamy jak zmieniała się Joanna Koroniewska w "M jak miłość". Mamy dla Was mnóstwo archiwalnych zdjęć w naszej galerii. Pamiętacie wszystkich jej ukochanych i kapitalną metamorfozę przy zmianie koloru włosów?!

