Ilona Łepkowska nie będzie pracować przy drugim sezonie "Korony królów". Scenarzystka w wywiadzie dla "Super Expressu" przyznała, że nie napisze scenariusza do nowej serii telenoweli historycznej Telewizji Polskiej. Jej decyzja to spore zaskoczenie. Jak Ilona Łepkowska uzasadnia rezygnację z pracy przy "Koronie królów"?

"Korona królów" bez Ilony Łepkowskiej. Dlaczego?

Ilona Łepkowska wyjaśniła, że włączyła się w pracę w serialu "Korona królów", by wspomóc produkcję. Jak twierdzi scenarzystka - to się udało, więc jej zaangażowanie nie jest już konieczne. Co więcej, Łepkowska wyznała, że zależy jej na odpoczynku.

- Włączyłam się do niego w trybie nagłym, ratunkowym, żeby pomóc to rozkręcić, i myślę, że tę rolę spełniłam - powiedziała scenarzystka w rozmowie z tabloidem. - Nie będę pracowała przy drugim sezonie "Korony królów". Jestem zmęczona, muszę odpocząć. Jestem przekonana, że zespół scenariuszowy poradzi sobie beze mnie w przyszłym sezonie - dodała Łepkowska.

Serial "Korona królów" zadebiutował na antenie TVP1 w styczniu 2018 roku. Produkcja od początku budziła wielkie emocje. Widzowie wytykali wpadki i nieścisłości historyczne. Mimo krytyki, telenowela historyczna Telewizji Polskiej okazała się hitem. W pierwszym tygodniu emisji serial oglądało średnio 3,09 mln widzów. Obecnie trwają prace nad nowymi odcinkami "Korony królów". Drugi sezon serialu zobaczymy jesienią 2018 roku.

Ilona Łepkowska zrezygnowała z pracy przy historycznym serialu TVP.

Czy drugi sezon telenoweli osiągnie sukces bez Ilony Łepkowskiej?