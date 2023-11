Obejrzeliśmy pięć odcinków nowego serialu "Korona Królów". Pierwsze dwa oglądało średnio 4,1 miliona widzów. Ale już ostatni odcinek w tym tygodniu nie przyciągnął, aż tyle widzów. Nadal oglądalność jest duża, ale wyniosła już tylko 3 mln widzów. Dla produkcji to i tak powód do dumy, bo i tak się pochwaliła tym na swoim Facebooku.

Produkcja również odpiera zarzuty na temat niektórych wpadek w "Koronie Królów". Chodzi o słynną modlitwę "Zdrowaś Mario". Czy ta, którą usłyszeliśmy w pierwszym odcinku, powstała 200 lat temu Produkcja wszystko wyjaśniła na swoim Facebooku:

W związku z licznymi wątpliwościami co do wykorzystania modlitwy „Zdrowaś Mario” w naszym serialu śpieszymy z dokładnymi wyjaśnieniami:

Pozdrowienie Anielskie (Ave Maria), zwane potocznie w polskiej tradycji „Zdrowaś Mario” jest jedną z najstarszych modlitw odmawianych przez wiernych i duchowieństwo w średniowieczu na ziemiach gnieźnieńskiej metropolii kościelnej. Początkowo modlitwa składała się tylko z części zakończonej zwrotem: …owoc żywota Twojego (…fructus ventris tui.) Już od czasów papieża Grzegorza Wielkiego (zm. 604 r.) modlitwa obecna była w publicznym kulcie Kościoła i stanowiła tekst ofertorium formularza mszalnego czwartej niedzieli Adwentu.

Na zachodzie Europy stała się popularna w X i XI w. głównie w środowiskach mniszych. Pierwsze ślady jej odmawiania przez wiernych odnajdujemy w postanowieniach synodów diecezji francuskich (w XIII w.) i krajów Rzeszy Niemieckiej (w XIV w.).

Na ziemiach polskich do rozpropagowania tej modlitwy przyczynili się franciszkanie, wprowadzając w XIII w. zwyczaj odmawiania wieczorem „Ave Maria” na głos kościelnego dzwonu. To z kolei w konsekwencji w XIII w. i następnym stuleciu zaowocowało dodaniem do modlitwy słowa „Jezus”, oraz doprowadziło do wykształcenia się drugiej części modlitwy (Święta Maryjo….śmierci naszej. Amen.).

Pierwszy znany polski tekst modlitwy „Zdrowaś Mario” pojawia się w wydanych w 1475 r. ustawach synodalnych diecezji wrocławskiej („Szdrawa Maria milostczi pylna Bog stabu boguslawenas ti myezi newyesticzami bguslaweny owocz plod brzuchat tuego swatego Jhezus Christus. Amen.)

W XV w. tak na Zachodzie jak i w Polsce modlitwa na stałe weszła do pobożności ludowej.

W pierwszym odcinku „Korony Królów” królowa Jadwiga odmawia „Ave Maria”. Nie ma żadnych pewnych przesłanek ku temu by przeczyć, że królowa znała „Zdrowaś Mario” w takiej formie. Dwór jej ojca silnie związany był z franciszkanami, głównymi propagatorami modlitwy na terenach późniejszej Korony stąd Jadwiga bez problemu mogła znać wspomnianą modlitwę.