Co wydarzy się dalej w serialu "Diagnoza"? Anna odwiedzi swoje rodzinne strony! Spotka też swoją siostrę Beatę, która opowie jej, jak była. To co usłyszy Nowak nie będzie się jej podobało. Opis 8 odcinka, którego emisja za tydzień 24 października TVN o 21.30!

Anna zna swoje prawdziwe nazwisko - Anna Leśniewska i wie, że jest lekarzem. Usiłuje dotrzeć do informacji, na jakiej uczelni studiowała. Wolski prosi znajomych z akademii w Gdańsku i Szczecinie, by się czegoś dowiedzieli.

Nowak orientuje się, że tajemniczy klucz, który znalazła w torebce jest kluczem do pokoju hotelowego. Anna i Michał udają się na miejsce. Okazuje się, że recepcjonista pamięta Nowak! Anna chce odzyskać swoje rzeczy. Niestety mężczyzna twierdzi, że zabrał je jej mąż...

Co dalej?

