Wolski znajduje w pokoju lekarskim w szpitalu list do Anny od Wiśniewskiego. Tknięty przeczuciem, że to coś ważnego, biegnie z kopertą do sądu. Czy informacje zawarte w przesyłce pomogą Annie wygrać batalię z Artmanem w sądzie?

