1 z 9

Co wydarzy się w 12. odcinku serialu "Diagnoza"?

Marta sama nie wie co ma robić - czy pomagać Annie, czy stanąć murem za mężem. Zadzwoni do Anny i poprosi o spotkanie! Za to Dagmara zacznie uwodzić Artmana... Co nas jeszcze czeka w kolejnym odcinku "Diagnozy"?

Zobacz także: Jest ostateczna decyzja! Czy powstanie drugi sezon "Diagnozy"?