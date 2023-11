1 z 5

Ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu "Diagnozy"! Kiedy zobaczymy go na antenie TVN? Już w lutym 2018 roku. A co wydarzy się w życiu głównych bohaterów? To na razie ogromna tajemnica! Ale po zdjęciach, które trafiły na Instgaram Mai Ostaszewskiej i Macieja Zakościelnego można wiele wywnioskować ;) Choć może to bardziej nasze myślenie życzeniowe, ale czy nie byłoby wspaniale, gdyby Anna Leśniewska i Michał Wolski byli... parą? :)

Od samego początku Wolski mocno angażował się w pomoc Annie! To dzięki niemu dowiadywała się o sobie coraz więcej rzeczy. Nawet spędziła u niego noc. Zacieśniająca się relacja Leśniewskiej i Wolskiego bardzo nie podoba się dotychczasowej partnerce Michała, Kai (Anna Smołowik), która jest bardzo zazdrosna o lekarkę.

Czy rzeczywiście Anna i Michał będą razem w 2. sezonie "Diagnozy"? Zobaczcie zdjęcia!

