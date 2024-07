Dla prawdziwych fanów "M jak miłość" to ostatnio temat numer jeden. Wszystko przez dramatyczne zakończenie ostatniego sezonu, kiedy to grany przez Andrzeja Młynarczyka bohater trafił nieprzytomny do szpitala po tym jak został ugodzony nożem. Czy przeżyje? To okaże się tuż po wakacjach.

Według dziennika "Fakt" Młynarczyk ma odejść z serialu, a to oznacza, że Tomek musi umrzeć. Z drugiej strony produkcja "M jak miłość" zdradziła nam, że Chodakowski odzyska przytomność... Jak będzie naprawdę? Jedna z gwiazd "M jak miłość" zamieściła ostatnio zdjęcia z pogrzebu. Ale czy jest to pogrzeb Tomka?

Zobaczcie nasz filmik.