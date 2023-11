Rok temu Kacper Kuszewski pożegnał się z "M jak miłość". Aktor przez 18 lat wcielał się w serialowego Marka Mostowiaka, jednak w czerwcu 2018 roku poinformował, że znika z hitowej produkcji. Ostatni odcinek z udziałem Kacpra Kuszewskiego został wyemitowany kilka miesięcy później i od tamtej chwili serialowy Marek nie pojawiał się w Grabinie.

Teraz jednak, jak informuje magazyn "Świat Seriali", Mostowiak wróci do Polski! Czy to oznacza, że Kacper Kuszewski wraca na plan "M jak miłość"?

Co dalej z Markiem Mostowiakiem?

Niestety, nie... Według doniesień magazynu "Świat Seriali" w najnowszych odcinkach serialu widzowie dowiedzą się, że Marek Mostowiak wrócił do Polski! Nie oznacza to jednak, że Kacper Kuszewski zdecydował się wrócić do "M jak miłość". Okazuje się bowiem, że o pobycie Marka w Polsce fani dowiedzą się z jego rozmowy telefonicznej z siostrą Marią (Małgorzata Pieńkowska). Okaże się wtedy, że Marek wrócił w rodzinne strony ze względu na syna, który nie chce z nim mieszkać za granicą i planuje na stałe wrócić do Grabiny.

Tęsknicie za serialowym Markiem Mostowiakiem? Żałujecie, że Kacper Kuszewski zrezygnował z roli w serialu "M jak miłość"?

Serialowy Marek wróci do Polski, ale nie zobaczymy go na ekranie.

