"BrzydUla" zniknie z ekranów?! Wiemy, czy planowana jest kontynuacja losów Uli i Marka! 

Drugi sezon "BrzydUli", który możemy oglądać na antenie TVN7, okazał się hitem! W plebiscycie Telekamery 2021 pokonał silnych konkurentów, m.in. „Stulecie Winnych”, „Przyjaciółki” i „Szadź”, zdobywając aż 27 % głosów czytelników "Tele Tygodnia" i widzów. Statuetkę w kategorii Serial odebrały Julia Kamińska i Małgorzata Socha, która zwyciężyła także w kategorii Aktorka. Na scenie Kamińska wylewnie dziękowała całej ekipie, a Socha zwieńczyła przemówienie cytatem ze swojej serialowej bohaterki Violetty Kubasińskiej: „Veni, vici i da Vinci!”.

Czy będzie trzeci sezon "BrzydUli"?

Jak dowiedziało się „Party”, przygody Uli i Violi oraz innych bohaterów „BrzydUli” widzowie będą mogli oglądać na antenie Siódemki jeszcze przez 10 miesięcy! Zdjęcia do drugiej transzy potrwają do maja, a nakręcone odcinki będą emitowane do końca roku. Co ciekawe, już 24 marca zobaczymy odcinek z kolejną spektakularną metamorfozą Uli, która wróci z wakacji całkowicie odmieniona. Czy Ula będzie wyglądać równie zjawiskowo, jak grająca ją Kamińska, która na gali zrobiła prawdziwą furorę? Okaże się niebawem. Jak udało się ustalić magazynowi, stacja już planuje trzecią część „BrzydUli”. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z przewidywaniami, ekipa serialu wejdzie na plan ponownie na początku 2022 roku. Jakie niespodzianki czekają na widzów i fanów serialu? Do obsady "BrzydUli" mają dołączyć kolejne gwiazdy.

Telekamerę dla najlepszego serialu – "BrzydUli" w imieniu ekipy odebrały m.in. Julia Kamińska i Małgorzata Socha.

