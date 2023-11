1 z 5

"Rodzinka.pl" to jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych seriali. Rodzina Boskich przyciąga tłumy widzów przed telewizory i nic dziwnego, bo ich perypetie zarówno bawią, jak i wzruszają do łez. Ciężko sobie wyobrazić "Rodzinkę.pl" bez któregokolwiek bohatera, a w sieci pojawiły się niepokojące doniesienia, jakoby Adam Zdrójkowski, wcielający się w Kubę Boskiego, miał opuścić serial na rzecz show "The Voice Kids". Jaka jest prawda? Zobaczcie na kolejnych stronach galerii!

