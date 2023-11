7 z 7

W finale chłopak odwiezie za to gwiazdę do jej mieszkania... A Inga zaprosi go do środka – i wyzna, że ktoś właśnie złamał jej serce.

- Od poniedziałku jestem cholernie sama... Wiesz, jakie to jest okropne, jak w niedzielę są dwie szczoteczki do zębów, a tu nagle w poniedziałek masz tylko jedną?

Czy kolejny wieczór Bartek spędzi właśnie z Ingą?