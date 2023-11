Mroczkowie od ponad 18 lat występują w serialu "M jak miłość". Choć nie mają aktorskiego wykształcenia, z powodzeniem wcielają się w postać Piotrka i Pawła Zduńskich. Do tej pory jest to ich jedyny dorobek artystyczny. Wygląda jednak na to, że niebawem się to zmieni...

Reklama

Zobacz także: Jak mieszka Rafał Mroczek? Gwiazdor "M jak miłość" podporządkował wszystko jednej kobiecie... ZDJĘCIA

Rafał Mroczek opublikował właśnie na Instagramie zdjęcie, z którego można wywnioskować, że wraz ze swoim bratem dostali angaż do filmu fabularnego. To będzie ich debiut na dużym ekranie. Na razie wiadomo jedynie, że film nosi nazwę "Raz, jeszcze raz". Rafał Mroczek nie ujawnił jednak, kto jest jego reżyserem i o czym opowiada fabuła.

Czy to oznacza, że Mroczkowie już niedługo odejdą z "M jak miłość" i poświęcą się karierze filmowej? Oby nie!

POLECAMY: Już dziś 17. rocznica emisji pierwszego odcinka "M jak miłość". Zobacz, jak się zmieniali Mostowiakowie!

Rafał Mroczek pochwalił się nowym zdjęciem

Instagram

Reklama

Co dalej z jego bohaterem w "M jak miłość"?