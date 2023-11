2 z 7

Rafał Mroczek z córką

Malutka Zosia ma swój pokój wypełniony zabawkami. Tata dziewczynki stara się, aby niczego jej nie brakowało. Gwiazdor "M jak miłość" każdą wolną chwilę stara się spędzać ze swoją 2-letnią księżniczką. Wspólne zabawy, podróże - to jest to, co sprawia mu najwięcej radości!