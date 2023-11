Producenci serialu "Orange is the new black" wiedzą jak zainteresować polskich widzów premierą kolejnego sezonu! Tym razem reklamują go wideo z jedną z naszych największych piosenkarek - Beatą Kozidrak. Wokalistka, w więziennym pomarańczowym stroju, śpiewa wielki hit grupy Bajm "Lola, lola", choć w niecodziennym kontekście.

Reklama

Beata Kozidrak w "Orange is the new black"

Beata to kolejna gwiazda, która pojawia się w reklamie kultowego już serialu Netflixa. Wcześniej w więziennym pomarańczowym wdzianku oglądaliśmy Magdę Gessler. Zresztą nawiązanie do tego pojawia się na początku reklamówki z Beatą Kozidrak.

Jak wypadła gwiazda? Reklama już lotem błyskawicy rozprzestrzenia się po sieci. Zobaczcie sami:

I jak? Nas zachwyciła. Brawo Beata!

Facebook

Premiera 7. sezonu "Orange Is the New Black"

Na platformę Netflix wchodzi właśnie 7. seria "Orange Is the New Black". Serial pokazywany jest od 2013 roku, ten sezon ma być jednak ostatnim, co potwierdza również sama reklama z Beatą Kozidrak. Co nas czeka w finałowym sezonie? Po tym jak Piper Chapman ożeniła się z Alex Vause w więzieniu, została zwolniona z odbywania kary. Vause została bez swojej ukochanej, czy uda się wyjść na wolność? Samej Piper ciężko będzie odnaleźć się w życiu za więziennymi murami.

Oglądacie już nowy sezon?

Facebook

Facebook