Katarzyna Zielińska rozstała się z serialem "Barwy szczęścia". Niedawno widzowie mogli obejrzeć ostatni odcinek z jej udziałem. Grana przez aktorkę Marta Walawska została porwana i zaginęła, a rodzina i przyjaciele starają się ją odnaleźć wszelkimi sposobami...

Jak ostatecznie zakończy się wątek bohaterki? Na to widzowie poczekają do stycznia 2018... Wtedy ostatecznie dowiemy się co się stało z Walawską.

Jak Kasia Zielińska wspomina 10 lat w serialu, i jakie były najmilsze chwile? Zobacz materiał wideo!

Ostatni raz w serialu zobaczymy Martę Walawską na monitoringu. Odcinek 19.10 w piątek.