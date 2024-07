1 z 6

Zapraszamy na kolejny tydzień z „Barwami szczęścia" (od poniedziałku do piątku w TVP2 o 20.05) Co tym razem zobaczymy w serialu? Zapraszamy na serialowe fotostory.

Jola (Małgorzata Potocka) wróci w końcu z podróży do Indii – szczęśliwa, beztroska i kompletnie odmieniona. Pechowo, Kozłowska odkryje jednak, że pod jej nieobecność Janek (Przemysław Redkowski) spotykał się z Konstancją (Aldona Orman)… i uzna, że oboje połączył romans! Kozłowski, by udowodnić swoją niewinność, będzie się musiał nieźle natrudzić…

Zobacz także: Jak Helena Englert czuje się na planie serialu "Barwy szczęścia"? Czy boi się porównań do rodziców?