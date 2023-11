Reklama

O nie! Przykra wiadomość dla fanów "Barw szczęścia". W poniedziałek wielkanocny nie zobaczymy kolejnego odcinka jednego z ulubionych seriali w TVP2! Na 2 kwietnia zmienił się program i fani serialu muszą czekać dopiero na wtorek! Co zobaczymy zamiast "Barw..."?

"Barwy szczęścia" - zmiana emisji!

Co zatem będziemy mogli zobaczyć w TVP2 wieczorem? Po filmie "Napoleon" (18:40), dokładnie w porze "Barw..." wyemitowana zostanie komedia "Niania w Nowym Jorku" o 20.10. Scarlett Johansson jako świeżo upieczona absolwentka antropologii, która wkracza w świat sławnych i bogatych jako opiekunka do dziecka w jednej z rodzin należących do nowojorskiej elity.

Po miłej, familijnej rozrywce o 22:00 thriller "Osaczony".

Bruce Willis jako policjant z zaszarganą przeszłością, który zyskuje szansę rehabilitacji, gdy trzech rabusiów bierze za zakładników rodzinę księgowego mafii. O ile sprosta zadaniu, jakie wymuszają na nim gangsterzy, biorąc za zakładników jego rodzinę. Rutyna na najwyższym poziomie.

Jeden dzień bez "Barw szczęścia" można wytrzymać. Odcinek 1836 we wtorek, 3 kwietnia o 20.10. A w nim...

Impreza u Kajtka i Oliwki kończy się sporymi zniszczeniami w mieszkaniu. Wspólnie z Jowitą i Patrykiem próbują doprowadzić dom do porządku. Natalia idzie z Klemensem na pogrzeb Oliwiera.

Wilk osacza Natalię po śmierci Oliwiera.

Mat. prasowe

Co wymyślą młodzi by pozbyć się nauczyciela geografii?

