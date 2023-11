A w finale: walka o miłość… u Marczaków! W premierowych odcinkach Anna (Dorota Kolak) nadal będzie otaczać Jerzego opieką - gotowa na wszystko, by mąż wybaczył jej w końcu zdradę. Marczak wyzna jednak, że wciąż czuje do niej żal...

- „Zakochałam się”… Nadal dzwoni mi to w uszach! Stanęłaś wtedy przede mną i tak po prostu powiedziałaś: „zakochałam się”!

- To był błąd, Jurek. Zauroczyłam się… Mieliśmy kryzys, nasze małżeństwo zmierzało donikąd... Byłam zaślepiona tym, co mówił Jakub i… nie byłam wtedy sobą!

- Wiem, że cię zraniłam, ale uwierz mi, teraz żałuję tego, co się wydarzyło… Jurek, mamy o co walczyć!