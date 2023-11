1 z 8

W "Barwach szczęścia" Artur (Jacek Rozenek) i Ewunia dalej przeżywają dramat. Po tym jak z rzeki wyłowiono ciało kobiety i okazało się, że jest to żona Artura, Marta Walawska (Katarzyna Zielińska), nadszedł czas na ostatnie pożegnanie. Artur musi zorganizować pogrzeb i pochować ciało swojej ukochanej. Można się domyślać, że dla niego to koszmarne chwile, a jak to zniesie jego pasierbica, Ewunia? Zobaczcie galerię zdjęć.

Emisja odcinka 1785 "Barw szczęścia" już 19 stycznia.

