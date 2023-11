Ze względu na Boże Narodzenie i Nowy Rok zmienia się program telewizyjny. Fani serialu "Barwy szczęścia" nie będą mieli tak długiej przerwy w emisji jak "M jak miłość" czy "Na dobre i na złe". "Barw szczęścia" nie zobaczymy w telewizji w pierwszy i drugi dzień świąt czyli 25 grudnia i 26 grudnia w TVP2. Podobnie w Nowy Rok czyli 1. stycznia 2018 roku też nie zobaczymy serialu.

Reklama

Dlatego ostatni odcinek przed świętami - odcinek 1768. - zobaczymy jeszcze w tym tygodniu, czyli 22 grudnia o 20.05 w TVP2. A kolejny 1769. dopiero 27 grudnia.

"Barwy szczęścia" z przesuniętą datą emisji w święta. Na kiedy?

Potem kolejna przerwa to tylko jeden dzień po sylwestrze - czyli 1 stycznia.

Zobacz także: Barwy szczęścia, Stanisława Celińska, Krzysztof Antkowiak i Sound'n'Grace. Będzie hit? Zobacz TELEDYSK

A co nas czeka w święta i w okresie przed sylwestrem w serialu? Julita i Józek będą mieli syna! Do klubu Kasi zostanie zatrudniony nowy przystojny trener Tomasz Górski (Tomasz Błasiak). Malwina będzie namawiać ojca, żeby wybaczył zdradę Annie. A Stefan urządzi sobie pokerowy turniej. Co na t Waleria?

Mat. prasowe

Reklama

Czy podoba Ci się świąteczny teledysk do piosenki "Czas pojednań" z Barw szczęścia?