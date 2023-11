3 z 6

Aktorzy "Barw szczęścia" będą odgrywać śmieszne scenki! „Barwa Strefa Kibica” to cztery zabawne kilkusekundowe scenki okołomundialowe z udziałem bohaterów serial. W filmikach oglądamy m.in.: jakie przekąski szykuje Aldona i Borys, by umilić sobie oglądanie meczu, jaki mundialowy makijaż rekomenduje piękna Oliwka, co podśpiewują Orły z Sosnowej oraz jak do swojego ślubu przygotowują się Józek i Julita.