Polscy piłkarze wylądowali już w Rosji, gdzie wezmą udział w mistrzostwach świata w piłce nożnej. Podopieczni Adama Nawałki zamieszkali w luksusowym hotelu w Soczi, który jest położony nad brzegiem Morza Czarnego. Polscy piłkarze będą mogli korzystać tam z wszelkich wygód.

Na polską kadrę czekało prawdziwie królewskie przyjęcie. Muzyka, tłumy fanów, piękne dziewczyny, które częstowały ich chlebem... Co ciekawe Robert Lewandowski jako jeden z pierwszych poczęstował się świeżutkim pieczywem. Na zdjęciach, które pojawiły się w sieci widać, że ten przysmak naprawdę mu smakował. Ciekawe, co na to Anna Lewandowska, która przecież nie pochwala jedzenia glutenu!

- Ostatniego hamburgera zjadł cztery lata temu (nie smakował mu). Ze trzy lata temu był kebab i pamiętam, że Robert na drugi dzień źle się czuł. Zero glutenu, nabiału, cukrów, puszkowanego jedzenia i tłustych sosów - tak Anna Lewandowska opisywała dietę swojego męża na łamach "Super Expressu".

Internauci już teraz zaczęli żartować z małego "wyskoku" Lewego.

- Z dala od Anny to szaleje Robercik

nie sięgnie go kotlet sojowy z ciecierzycą

- Powyżej 100 kilometrów się nie liczy

- A kotleta to pewnie do kieszeni schował

- Raz się tyje - to tylko kilka komentarzy, które pojawiły się pod zdjęciem Roberta Lewandowskiego jedzącego chleb.

Ciekawe, czy Ania faktycznie złości się na niego za łamanie diety? Oby tylko gluten nie wpłynął na grę Lewandowskiego podczas Mundialu :)

Robert Lewandowski zajada się chlebem w Rosji!

Nasi piłkarze są w świetnych humorach

