Kiedy wydawało się, że Marta, Artur i Ewa będą już żyli tylko długo i szczęśliwie, pojawiają się nowe problemy. Artur odkrył nową pasję - wspinaczkę po Himalajach. Po wypadku w górach, biznesmen obwiniał się o śmierć przyjaciół, którzy z nim pojechali się wspinać. Sam wrócił na wózku inwalidzkim. Doszedł fizycznie do siebie, ale nie psychicznie. By zmierzyć się z traumą Artur wraca w Himalaje, wcześnie przepisując wszystko co ma na żonę i syna Ernesta.