Rok temu Kasia Zielińska ogłosiła, że odchodzi z serialu "Barwy szczęścia". Niedawno Kasia Glinka zdecydowała, że robi sobie przerwę od serialu. Tym razem kolejna aktorka po 10 latach pracy na planie żegna się z serialem.

Honorata Witańska, serialowa Magda Zwoleńska ogłosiła, że odchodzi z "Barw szczęścia". Aktorka, która od jakiegoś czasu gra również w "Policjantki i policjanci" napisała na swoim Instagramie powody odejścia. Zdradziła też, jak długo będziemy mogli ją oglądać w serialu TVP2.

Kochani ‼️ Wejście w Nowy Rok pragnę rozpocząć od podzielenia się z Wami poniższą decyzją;

Nadszedł czas, abym pożegnała się z "Barwami Szczęścia". Czuję, że dałam temu Serialowi wszystko co mogłam i zdecydowałam pójść dalej.

Chciałam zatem podziękować przede wszystkim Pani Ilonie Łepkowskiej, która 10 lat temu dała mi - świeżo upieczonej absolwentce PWST - szansę i obsadziła mnie w roli Magdy. Od niej wszystko się zaczęło i jestem za to niezmiernie wdzięczna.

Dziękuję WAM-widzom !!! ⭐️ Bez Was nic nie miałoby sensu; setki godzin które spędziliście przed telewizorami i milion ciepłych słów które skierowaliście w moją stronę, powodowały że moja praca miała i ma sens ❤️(dobra informacja jest taka, że pomimo zbliżającego się dla mnie ostatniego dnia zdjęciowego, odcinki z moją postacią będziecie mogli oglądać jeszcze do końca roku) ????????.

Dziękuję także wspaniałej ekipie tworzącej Serial, za życzliwość i poczucie humoru ???? oraz mojej filmowej rodzinie i partnerom ????. @adrianna_biedrzynska, @maria_dejmek, @marcuskacper, @sebastian_perdek - jestem wdzięczna że Was poznałam ???? To z Wami spędzałam najwięcej czasu i to dzięki Wam praca stawała się przyjemnością ????????

Państwu Producentom, wszystkim pracownikom, w wdzięczność za wszystko czego doświadczyłam podczas kręcenia Serialu, życzę dalszych sukcesów, kolejnych jubileuszów i nagród, a Wam - Widzom - nieustających emocji i wzruszeń przed telewizorami - czytamy na Instagramie Witańskiej.