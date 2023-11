1 z 8

Zapraszamy na premierowe odcinki „Barw szczęścia” - pierwsze w 2018 roku! Co tym razem zobaczymy w serialu?

Łukasz (Michał Rolnicki) da Kasi (Katarzyna Glinka) „zielone światło” i w końcu przyzna, że jej wyjazd do Dubaju to całkiem dobry pomysł.

- Poszperałem trochę w sieci. Muszę się przyznać, że robiłem to po to, żeby ci to wybić z głowy… ale nie ma się do czego przyczepić!

Emisja odcinków 1772-1775, 2-5 stycznia w TVP2 o 20.05.

Zobacz także: Robert nie może znieść ojca Angeli w domu, Kasia jedzie do Dubaju. Co jeszcze w "Barwach szczęścia" w Nowym Roku? ZWIASTUN