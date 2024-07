Co wydarzy się w kolejnych odcinkach (1447-1451) serialu Barwy Szczęścia w TVP?! Mamy dla Was zwiastun. Będzie się działo! Iwona (Izabela Zwierzyńska) jest prześladowana przez jednego ze swoich pacjentów. Czy zgłosi sprawę na policje? Kasia (Katarzyna Glinka) chce lecieć do Tajlandii, żeby ratować Bartka (Bartosz Gelner) przed więzieniem. Z Bożena (Marietta Żukowska) została aresztowana... Za co? Co jeszcze czeka bohaterów? Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna zbliżających się odcinków! Barwy Szczęścia od poniedziałku do piątku o 20:05 w TVP 2.

