Na pomoc liczy wciąż przebywający w areszcie Jerzy (Bronisław Wrocławski). Niestety, nic nie wskazuje na to, by jego sytuacja miała się zmienić. Tylko zeznania Florczaka mogą oczyścić Marczaka z postawionych mu zarzutów... Oliwier (Mikołaj Krawczyk) i Natalia (Maria Dejmek) decydują się odwiedzić Wojciecha (Dawid Zawadzki) w jego mieszkaniu... Dodatkowo młodzi prawnicy zdobywają nowe dowody na nierzetelność Budfixu zanim w firmie rozpoczął pracę Jerzy. Czy to wystarczy, by przekonać prokuratora do wycofania zarzutów?