Antoni Królikowski w serialu "Mecenas Porada"! Jego bohater porzucił żonę, ale namiesza w jej życiu 

Od 2 marca, w każdą środę o godzinie 20:05 w Polsacie oraz Polsat Go, nowy serial - "Mecenas Porada"! W roli głównej zobaczymy uwielbianą przez widzów Aleksandrę Domańską! O czym jest nowa produkcja Polsatu? Jak do tej roli przygotowywała się Aleksandra? Poznajcie szczegóły! "Mecenas Porada" - o czym jest nowy serial Polsatu? Główną bohaterką serialu jest mecenas Katarzyna Porada (w tej roli Aleksandra Domańska), która jest zawsze blisko ludzi. Niedrogo i serdecznie to dewiza błyskotliwej prawniczki, która właśnie zdała egzamin adwokacki. Jest młodą, charyzmatyczną, nowoczesną kobietą z „charakterem", dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Potknięcia czy przegrane tylko ją wzmacniają, nawet jeśli musi je boleśnie odchorować. Mieszka z niepełnosprawnym ojcem na warszawskiej Pradze. Matka odeszła od nich z kubańskim muzykiem, kiedy Katarzyna miała pięć lat. To zdarzenie miało na nią wielki wpływ. I choć wydaje się twarda i niezniszczalna, tak naprawdę w środku wciąż jest małą dziewczynką, która tęskni za mamą. Aktualnie jest w separacji i przestaje wierzyć w wielką miłość. Od czasu do czasu jednak lubi wyjść na miasto na podryw, koniecznie z przyjaciółką Zośką. Czy zrobi wielką karierę i zdobędzie wielkie pieniądze? O tym przekonamy się oglądając serial "Mecenas Porada" w Polsacie! Wielki powrót Aleksandry Domańskiej w serialu "Mecenas Porada" Dla Aleksandry Domańskiej ostanie miesiące to pasmo sukcesów - nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. W październiku 2021 roku Domańska została mamą, niedawno zaś zdradziła, że doczekała się synka: