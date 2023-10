Nowe seriale w doborowej obsadzie, znane i lubiane programy w zupełnie nowych odsłonach, jak zawsze pozytywne i gorące emocje – to wszystko czeka widzów już wkrótce na antenie Polsatu. Stacja przygotowała z tej okazji specjalny spot, który aż błyszczy od gwiazd! Wszyscy aktorzy i prowadzący spotkali się na planie, by zrealizować to wyjątkowe wideo – łącznie ponad 60 osób stanęło przed kamerami w ciągu trzech dni. Producenci wyczarowali w studio prawdziwą wiosnę dzięki najnowszej technologii.

„Zrobiliśmy to we współpracy z ekipą ATM Virtual za pomocą najnowszej technologii wirtualnej produkcji. (…) Połączenie tradycyjnych technik filmowych i świata wygenerowanego komputerowo wyświetlonego na ścianie LED daje niesamowite efekty. Ekipa filmowa może w ciągu kilku minut przenieść się w dowolne miejsce bez wychodzenia ze studia”, wyjaśnia dyrektor kreatywny i producent Andrzej Szajewski.

Co czeka widzów Polsatu wiosną?

Znane i lubiane programy oraz seriale przeplatają się w tym sezonie z ekscytującymi nowościami. Każdego dnia widzowie mogą spodziewać się dużej dawki rozrywki. Klasycznie, poniedziałki to czas na wielkie filmowe emocje. Wieczory od 28 lutego umili nowy serial „Osaczony”, w którym w tytułową rolę wcieli się Leszek Lichota. Jego antagonistę, demonicznego policjanta, zagra Eryk Lubos. Od poniedziałku do piątku, jak również w niedzielę, wraca program „Love Island”, który w tym sezonie odwiedzi słoneczną Hiszpanię!

Wtorki to czas na "Worrior Ninja", a w środę nowość: „Mecenas Porada”, czyli Aleksandra Domańska, której partnerować będą Anotni Królkowski i Antoni Pawlicki. Nie zabraknie oczywiście znanej i lubianej komisarz Matejko z serialu „Komisarz Mama”. Widzowie zobaczą też kolejne odcinki programu „Nasz Nowy Dom” i serialu przyjaciółki, a weekendy rozpocznie „Twoja twarz brzmi znajomo”, gdzie na stanowisku jurora zasiądzie Krzysztof Cugowski! W programie wezmą udział między innymi Danzel, Anna Jurksztowicz, Viki Gabor i Karolina Pisarek.

W sobotnie wieczory wraca hitowy serial komediowy „Kowalscy kontra Kowalscy”. Jeśli wydawało się wam, że nic śmieszniejszego nie może się już wydarzyć, koniecznie musicie zobaczyć drugi sezon! Oprócz znanych już bohaterów (miedzy innymi Piotr Adamczyk, Marieta Żukowska, Wojciech Mecwaldowski, Katarzyna Kwiatkowska, Paweł Wawrzecki) zobaczymy też Jerzego Bończaka.

„Kabaret na żywo” to żelazna pozycja niedzielnego programu Polsatu. Tym razem gwiazdy kabaretu przedstawią całkiem nowy skład. Program poprowadzą Ewa Błachnio i Piotr Gumulec. Zobaczymy też Klaudię Halejcio.

Dla stałych widzów Polsatu stacja przygotowała oczywiście kontynuację znanych i lubianych seriali, które goszczą na antenie od lat. „Gliniarze”, „Pierwsza Miłość”, „Trudne sprawy”, „Na ratunek 112” i „Dlaczego ja” zaskoczą ich kolejnymi nietuzinkowymi wydarzeniami, emocjonującymi zwrotami akcji i wielką dawką humoru.

