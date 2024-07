Wraca "Komisarz Mama"! Już 2 marca na antenie Polsatu pojawi się trzeci sezon tej hitowej produkcji. U nas znajdziecie fragment pierwszego odcinka oraz opis! Czekacie? My wiemy jedno, z "Komisarz Mamą" w wiosennym sezonie nie będzie nudy!

"Komisarz Mama 3": Piotr okłamuje szefową i bez uprawnień wraca do pracy

Od dramatycznych wydarzeń kończących poprzedni sezon minęły dwa miesiące. Zespół Marii Matejko (Paulina Chruściel) zmaga się z problemami kadrowymi: Żeromski (Wojciech Zieliński) nie wrócił jeszcze do pracy, a Jan (Arkadiusz Smoleński) z niej zrezygnował. Maria wraz z Romą (Anna Matysiak) mają zbadać okoliczności śmierci Jacka Brylewskiego. Jego ojciec był przekonany, że syn od kilku miesięcy pracuje na Kubie, tym większym szokiem jest dla niego informacja, że zmarł w Herbinowie. Zdaniem Aliny (Hanna Śleszyńska) mężczyzna umierał w męczarniach: został otruty strychniną - pytanie, kto mu ją podał. Niespodziewanie na komendzie pojawia się Piotr, który wbrew zaleceniom lekarza postanawia powrócić do pracy! Szeryf wrócił! – oznajmia z uśmiechem na twarzy. Żeromski przynosi ze sobą również nagranie z monitoringu, które może pomóc w sprawie i od razu zabierają się do pracy.

Następnie wraz z Romą mają sprawdzić kolejne miejsce, ale Piotr najpierw chce jechać na strzelnicę…

- Strzelnica, rano lekarz. Chodziło o zaświadczenie o zdolności do służby? – pyta podejrzliwie Roma. - Wszystko już załatwione – odpowiada krótko Piotr. - Jak Patrycja się dowie, że Ty pracujesz bez uprawnień…. - Nie dowie się! Wiesz dlaczego? Bo wiesz tylko Ty! - Ty sobie jaja robisz?!! - Nie. Wiedziałem, że masz syna i nikomu nie powiedziałem? I zrobisz tak samo – mówi stanowczym tonem Żeromski.

Jak długo uda się Piotrowi utrzymać tę tajemnicę? Czy będzie mógł liczyć na dyskrecję Romy?

Premiera trzeciego sezonu serialu „Komisarz Mama” już 2 marca, o 21:05, w Polsacie! Fragment pierwszego odcinka wyżej!

