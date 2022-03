Wielki powrót Aleksandry Domańskiej! Jest gwiazdą nowego serialu "Mecenas Porada" w Polsacie

Aleksandra Domańska po raz pierwszy pokazała ciążowy brzuszek. Na uroczym zdjęciu, które zamieściła w sieci również po raz pierwszy pokazała swojego partnera. Aktorka bardzo dba o swoją prywatność, a niedawno zdecydowała się zrezygnować z aktywności w social mediach na dobre. Chociaż po czasie założyła nowe konto na Instagramie, zdecydowanie rzadko się na nim udziela. Zobaczcie nowe zdjęcie przyszłej mamy, jej ciążowego brzuszka oraz ukochanego. Zobacz także: Aleksandra Domańska oficjalnie potwierdziła ciążę! "Na początku przyglądałam się temu z zaciekawieniem" Aleksandra Domańska pokazała ciążowy brzuszek i partnera Wiadomość o ciąży Aleksandry Domańskiej pojawiła się w sieci już jakiś czas temu. Media poinformowały, że to właśnie z powodu ciąży aktorki zdjęcia na planie jednego z seriali musiały zostać przesunięte: Produkcja ma pewien problem, bo latem miały ruszyć zdjęcia do drugiej transzy serialu "Mecenas Porada", gdzie Ola gra główną rolę. A wtedy jej ciąża będzie już widoczna. Ale wszyscy jej gratulują na planie i cieszą się razem z Olą - informował Plotek.pl Aleksandra Domańska przez kilka miesięcy nie odnosiła się do plotek dotyczących jej prywatnego życia. Dopiero kilka dni temu po raz pierwszy zdecydowała się zabrać głos i oficjalnie potwierdzić, że spodziewa się dziecka : Nie mam nic do powiedzenia. Nic. Zero. Zero weny. Zero kreatywności. Naaaadaaaaa. Na początku przyglądałam się temu z zaciekawieniem, czekając, aż ten moment minie. No bo minie myślałam wtedy, MINIE. Muszę po prostu odpocząć. (...) Gdzie moje pomysły? Gdzie jakaś twórczość proszę ja Ciebie. Czy zawsze zostanę już taka? O Bogini jeszcze 2 lata temu wymyślałam i montowałam i to było dobre i miłe i jasne. CO DZIEJE SIĘ PYTAM SIĘ I CZY KTOŚ TU JESZCZE TAK...