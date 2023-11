Antoni Królikowski nadal nie uporał się z rysami na wizerunku. Po dłuższym czasie milczenia Joanna Opozda znów zabrała głos w sprawie konfliktu z mężem. Aktorka poinformowała, że ojciec Vincenta uchyla się od płacenia alimentów. Między artystami niedawno znów wywiązała się sprzeczka medialna. Wygląda jednak na to, że aktor radzi sobie na polu zawodowym. W grudniu w telewizji ukaże się serial z gwiazdorem.

Ostatnie miesiące nie były łaskawe dla syna Pawła Królikowskiego. Do mediów dotarły doniesienia, według których Antoni Królikowski rozstał się z Izabelą. Nadal nie wiadomo, jak potoczy się sprawa rozwodowa między aktorem i jego żoną Joanną Opozdą. Mama Vincenta mocno uderzyła w wizerunek byłego partnera, oskarżając go o niepłacenie alimentów na syna.

Wszystko wskazuje na to, że rozwód Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego znów się przedłuży. Aktor jednak w tym czasie nie próżnuje. 4 grudnia w Czwórce ukaże się nowy serial kryminalny "Uroczysko" z gwiazdorem. Razem z nim w produkcji wystąpiła Katarzyna Ucherska. Tytuł będzie transmitowany od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00.

