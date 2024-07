Anna Mucha jest już na finiszu urlopu macierzyńskiego po narodzinach drugiego dziecka. Aktorka kilka tygodni temu pojawiła się na dużej konferencji promocyjnej Oriflame, a potem poleciała do Francji, gdzie realizowała kampanię reklamową Mercedesa. To jednak tylko początek, bo w tym roku czeka ją dużo więcej zawodowych obowiązków. Przypomnijmy: Mucha wraca do pracy na pełnych obrotach. Jej grafik zaskakuje

W maju Mucha pojawi się na planie serialu "M jak Miłość". Media długo spekulowały, czy aktorka w ogóle powróci do serialu, ale produkcja szybko im zaprzeczyła. Anna wraca i czekać na nią będą naprawdę komfortowe warunki. Jak donoszą "Fakt" i "Na Żywo", Mucha dostanie własną przyczepę - kamper, by mogła się tam zajmować kilkumiesięcznym synkiem. W czasie, gdy gwiazda będzie filmować kolejne sceny, dzieckiem zajmie się wykwalifikowana niania - również zatrudniona przez ekipę serialu.



Twórcy serialu wiedzieli, że Ania jako matka karmiąca nie będzie mogła zostawić czteromiesięcznego syna w domu, dlatego do swojej dyspozycji będzie miała specjalną przyczepę – kamper, a w nim intymność, spokój i ciszę, by mogła zająć się maluszkiem - mówi znajoma gwiazdy w rozmowie z tabloidem.

Czekacie na powrót Muchy do "M jak Miłość"?

