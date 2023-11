Magda przyczyni się do śmierci swojej przyjaciółki? Po tym jak Anka wyśle Chodakowskiej zdjęcie obrazu z Andrzejem i ujawni tym samym ich romans , między kobietami dojdzie do awantury. W 1429 odcinku „M jak miłość” to właśnie Magda będzie obwiniała się za wypadek przyjaciółki! Po kłótni Anka wybiegnie na ulicę i wpadnie wprost pod przejeżdzający samochód. Była kochanka Budzyńskiego w złym stanie trafi do szpitala. Czy przeżyje?

