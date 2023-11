W "M jak miłość" nie brakuje ostatnio zaskakujących zwrotów akcji i wielkich emocji. Niestety, jak już wiemy wkrótce dojdzie do kolejnego dramatu w życiu Magdy (Anna Mucha). W 1432 odcinku serialu partnerka Budzyńskiego (Krystian Wieczorek) przez pomyłkę weźmie narkotyki zamiast swoich leków na serce. Jak informuje portal superseriale.se.pl Magda w ciążkim stanie trafi do szpitala, a tam w 1436 odcinku odwiedzi ją Kamil (Marcin Bosak). Sprawdźcie, co dokładnie wydarzy się w serialu "M jak miłość"!

Reklama

Kamil chce odzyskać Magdę?

W 1436 odcinku "M jak miłość" Magda wciąż będzie w śpiączce i będzie walczyć o życie w szpitalu. Kamil, wielka miłość Magdy sprzed lat, kiedy dowie się o stanie byłej partnerki pojedzie do szpitala, żeby ją odwiedzić. Niestety, jak informuje portal superseriale.se.pl, pielęgniarki nie będą chcialy go wpuścić do sali. Wtedy Anka (Weronika Rosati) wpadnie na pomysł, że będzie udawać siostrę Magdy i żonę Kamila, dzięki czemu razem będą mogli czuwać przy jej łóżku w szpitalu. Waszkiewicz szybko zrozumie, że Kamil chce odzyskać Magdę!

Nie rób sobie nadziei. Ten jej związek z Andrzejem jest jak skała- będzie go ostrzegać Anka.

Sprawdzałaś? No pewnie, nie byłabyś sobą, gdybyś nie spróbowała- odpowie Kamil.

Według doniesień portalu wszystko wskazuje na to, że Anka będzie próbowała wykorzystać pojawienie się Kamila, żeby zniszczyć związek Magdy i Budzyńskiego. Czy Anka i Kamil doprowadzą do ich rozstania? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Zobacz także: Marcin oświadczy się Izie, ale przed zaręczynami odwiedzi grób bardzo bliskiej mu osoby: "Nigdy o tobie nie zapomnę"

Magda w ciężkim stanie trafi do szpitala.

MTL Maxfilm

Reklama

W szpitalu odwiedzi ją Kamil.