Aleksandra Hamkało jest w piątym miesiącu ciąży. Jak czytamy w gazecie "Fakt", aktorka razem ze swoim mężem - realizatorem dźwięku Filipem Kalinowskim - oczekują pierwszego dziecka. Hamkało dołączyła niedawno do serialu "Na dobre i na złe", gdzie wciela się w postać Julki Burskiej przez co spekulowano, że do serialu wrócą też Małgorzata Foremniak i Artur Żmijewski. Wszystko wskazuje jednak na to, że scenarzyści nie będą rozwijać tego wątku, skoro Hamkało niebawem pójdzie na urlop macierzyński. Choć zdecydowano, że jej bohaterka w serialu też będzie w ciąży!

Reklama

Aleksandra Hamkało z "Na dobre i na złe" jest w ciąży

Ola dostała tę rolę, zanim dowiedziała się, że spodziewa się dziecka. Nagrała już pierwszą transzę zdjęć, gdzie brzuszek nie jest widoczny, a producenci postanowili, że jej bohaterka również będzie w ciąży - mówi Faktowi osoba związana z produkcją serialu.

To na pewno będzie niezapomniany rok dla Oli Hamkało. 29 stycznia będzie miała premierę komedia "7 rzeczy, jakich nie wiecie o facetach", w której gra jedną z głównych ról, a w maju urodzi swoje pierwsze dziecko! Gratulacje!

Zobacz także: Ta aktorka miała być nową ikoną stylu. Białe rajstopy, balerinki, sukienka - tu nic do siebie nie pasuje

Zobacz także

Aleksandra Hamkało na jednym z eventów:

Aleksandra Hamkało na konferencji filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach"

Reklama

Aleksandra Hamkało gra w wielu filmach: