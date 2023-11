1 z 4

Nowe odcinki „M jak miłość” zapewnią nam mnóstwo emocji związanych z wątkiem Andrzeja Budzyńskiego! Marta, jego była żona, wróci do Polski i to będzie początek nowych kłopotów w życiu prawnika. Dopiero niedawno odetchnął po oskarżeniach o molestowanie seksualne, a teraz na horyzoncie pojawią się jeszcze większe problemy.

Nie uwierzycie co, powie Marta Andrzejowi po powrocie do Polski! Tego nigdy byśmy się nie spodziewali... A wiążę się to z powrotem do serialu jednego z bohaterów!

Zobacz: "M jak miłość": Syn Marty wraca do Polski! Łukasza zagra całkiem nowy aktor. Mamy ZDJĘCIE!