Adrianna Kalska w charakteryzacji do roli Anny Przybylskiej? Czyżby ruszyły zdjęcia do filmu? 

Adriana Kalska, piękna aktorka znana przede wszystkim z "M jak miłość" wcieli się w rolę Anny Przybylskiej. Zdaniem fanów jest to strzał w dziesiątkę, gdyż Kalska bardzo przypomina Annę. Z niecierpliwością więc czekają na premierę filmu. Niestety, praca nad produkcją wciąż odkładała się w czasie... Czy jednak to się zmieniło? Najnowsze zdjęcie Adrianny Kalskiej nie pozostawia żadnych wątpliwości!

Film o Ani Przybylskiej ma stworzyć jej ulubiony polski reżyser Radosław Piwowarski, autor biograficznych filmów o Krzysztofie Krawczyku czy Annie German. Scenariusz do filmu jest już gotowy od kilku lat. Za produkcję będzie odpowiedzialne TVP, a o samym projekcie z wielką nadzieją wypowiada się prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski, który spodziewa się ogromnego zainteresowania tym tytułem:

Pracujemy nad wieloma pięknymi dokumentami, myślę że mamy renesans tego gatunku. To prawidłowe wypełnienie misji Telewizji Publicznej. A w ostatnich latach nie było takich dokumentów, które oglądałyby 4 mln. ludzi. Pojawi się np. film o Annie Przybylskiej, który być może nawet trafi do kin. Autor opowieści o Krawczyku z wielkim zapałem zabrał się do pracy nad filmem o Annie. Myślę, że ten dokument przyciągnie przed telewizory nie 4, ale nawet 5-6 milionów Polaków. I wzruszy ich - mówił w rozmowie z "Faktem".