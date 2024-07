Żywokost to pospolita roślina, rosnąca na polach, nieużytkach rolnych lub w parkach miejskich. Ma grubą łodygę i kolorowe kwiaty (fioletowe, różowe, kremowe lub białe). W leczeniu wykorzystuje się ciemnofioletowy korzeń rośliny. Żywokost stosuje się głównie w leczeniu skręceń oraz zwichnięć. Można przygotować z niego maść lub nalewkę.

Reklama

Korzeń żywokostu może być szkodliwy, dlatego trzeba uważać na podawanie doustne naparu ziołowego. W lecznictwie stosuje się głównie maści oraz nalewki, którymi smarowane są obolałe (zwichnięte, spuchnięte, skręcone) miejsca.

Na jakie dolegliwości pomaga żywokost?

Żywokost zawiera allantoinę, polifenole, garbniki, substancje śluzowe, a także auksyny. Te składniki pomagają regenerować uszkodzoną tkankę i tworzyć nową, dlatego korzeń z żywokostu skutecznie leczy obrażenia. Przyłożony do rany opatrunek, pod którym znajduje się korzeń, wyciąga opuchliznę. Zioło niweluje również bóle reumatyczne oraz rwę kulszową. Żywokost stosuje się przy zapaleniach kości i stawów, a także skręceniach, zwichnięciach i obrzękach. W sklepach zielarskich dostępne są również suszone zioła, które przed podaniem doustnym należy zalać szklanką wody, a następnie gotować przez ok. 15 minut. Regularne picie naparu (2-3 razy dziennie) zmniejsza objawy wrzodziejącego zapalenia jelita. Ponadto zwalcza uporczywy kaszel i zapalenie oskrzeli. Jednak napar można stosować krótkotrwale (kilka dni) i zgodnie z zaleceniami lekarza.

Maść z żywokostu - na co stosować?

Maść z żywokostu stosuje się na otwarte rany, w których tkanki zaczęły się regenerować. Poza tym maścią smaruje się opuchnięte miejsca pourazowe (kostki, kolana, łokcie). Osoby, które chorują na artretyzm, również używają smarowidła do zmniejszenia bólu. Maść warto zrobić w domu. Wystarczy zetrzeć na tarce korzeń żywokostu i dodać do roztopionego w garnku smalcu. Następnie należy przelać smarowidło do słoika i poczekać aż stężeje. Maść można stosować kilka razy dziennie.

Reklama

Jak działa nalewka z żywokostu?

Nalewką z żywokostu można smarować twarz oraz ręce, ponieważ napina i wygładza skórę. Zmniejsza również zmarszczki wokół oczu. Można nią także smarować opuchnięte miejsca. Nalewkę przygotowuje się z korzenia żywokostu, który należy zalać mocnym alkoholem (brandy lub wódką). Po dwóch tygodniach można zacząć stosować wywar, nalewając odrobinę na wacik i przykładając do rany.