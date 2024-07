Zwis na drążku powinno wykonywać się na siłowni, gdzie jesteśmy zabezpieczeni materacem pod nogami. Wykonuje się go dość łatwo, jednak podczas tego ćwiczenia najbardziej liczyć się wytrwałość. Polecany jest dla osób z bólem kręgosłupa i ze stresującym stylem życia.

Zwis na drążku angażuje kilka partii mięśniowych, głównie mięśni przedramion, ramion, nadgarstka i palców. Wykonywanie tego ćwiczenia „rozciąga” ciało, sprawia, że jest zrelaksowane. Efekt odprężenia uzyskamy tylko w momencie, gdy mięśnie przestaną być napięte. Należy się zatem przed zwisem na drążku rozluźnić. To szczególnie ważne dla osób zestresowanych, których ciała są wciąż spięte.

Zwis na drążku: wykonanie

Aby wykonać zwis potrzebujesz po prostu drążka i materaca, który będzie zabezpieczał skok do drążka i zejście z niego. Nachwyt rękoma musi być stabilny, a same ramiona rozstawione na szerokość barków. Podczas zwisu nogi muszą swobodnie wisieć, a ramiona mają być całkowicie wyprostowane. Zwis nie powinien trwać dłużej niż pół minuty na sam początek. Następnie trzeba powtórzyć ćwiczenie. Jeżeli jednak ręka, a szczególnie dłoń, nie jest w stanie utrzymać ciężaru ciała przez taki czas, to powinno się podzielić ten czas na krótsze serie, np. wykonać 5 serii zwisu po 10-15 sekund.

Zwis na drążku: efekty

Zwis na drążku da poczucie odprężenia, niweluje ból kręgosłupa i pleców, spowodowany siedzącym stylem życia. Pomoże też osobom zestresowanym rozluźnić spięte mięśnie.

