Maminsynek to określenie dorosłego mężczyzny, który utrzymuje zbyt silną więź z własną matką. Maminsynek jest mężczyzną niesamodzielnym życiowo.

Maminsynek – jak postępować?

Na początku związku byłaś zadowolona, że mężczyzna twoich marzeń jest opiekuńczy, ciepły i dobry dla swojej matki. Niestety, po ślubie zauważyłaś, że dzwoni do niej codziennie, liczy się z jej zdaniem i zdaje relacje z każdego dnia. Związek z maminsynkiem jest trudny, bo niełatwo jest dzielić się mężczyzną z inną kobietą. Nie zapominaj o tym, że wybranek nie zmieni tej sytuacji, jeżeli sama tego nie zrobisz.

W rozmowie z partnerem konkrety, nie emocje

Po pierwsze nie wszczynaj awantury tylko porozmawiaj o tej sytuacji z mężczyzną szczerze i na spokojnie. Nieraz już starałaś się wytłumaczyć, że ta sytuacja jest ciężka, a zwykle i tak kończyło się to awanturą. Przede wszystkim przemyśl co chcesz mu powiedzieć, a wszystko oprzyj na konkretach, których ukochany będzie się zapewne domagał. Co więcej, nie rozpoczynaj rozmowy w pierwszej wolnej chwili. Ustal odpowiedni moment i poinformuj wcześniej chłopaka, że chcesz z nim wieczorem porozmawiać o czymś bardzo istotnym. W trakcie rozmowy nie obrażaj mężczyzny i jego matki i pamiętaj, by nie dać ponieść się emocjom.

Matka zawsze na pierwszym miejscu?

Podczas rozmowy zaznacz, że nie podoba ci się ciągłe przesiadywanie teściowej w waszym domu, a przy każdej okazji podkreślaj, że to ty i on jesteście drużyną, a nie wy i jego matka. Jeśli ma ciągłe pretensje, że nie tak to ugotowałaś, bo nie dodałaś takiej a nie innej przyprawy, wyślij go na obiad do mamusi i wytłumacz, że jego zachowanie jest nie w porządku. Po czym zapytaj go wprost, jakby się czuł gdybyś ty liczyła się bardziej ze zdaniem swojego taty niż z jego i przy każdej sytuacji porównywała partnera do ojca. Poinformuj ukochanego, że nie czujesz się w tym związku tak swobodnie i intymnie jak powinnaś. Po tych wszystkich słowach obserwuj, jak się zachowa. Jeżeli zacznie się awanturować i atakować cię, zakończ temat, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. Poczekaj na odpowiedni moment. Kiedy dostanie nową pracę lub awans i zadzwoni najpierw do matki, a nie do ciebie zapytaj go wprost dlaczego tak się zachował i czy ważniejsze jest dla niego zdanie matki. Posłuchaj jego argumentów, które pewnie nie będą zbyt przekonujące. Ważne, byś się nie poddawała i walczyła o ukochanego.

Odetnij maminsynkowi pępowinę

Związek z maminsynkiem może być naprawdę trudny, dlatego warto rozmawiać często i szczerze, a co najważniejsze spokojnie z partnerem. Zainterweniuj w porę, bo za kilka miesięcy, czy lat będzie jeszcze gorzej. Spróbuj odciąć pępowinę mężczyźnie od matki i zdejmij mu klapki z oczu. Nadejdzie pora, że ukochany podziękuje za przywrócenie harmonii w waszym związku.