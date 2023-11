Kobiety w ciąży powinny zwracać uwagę na to, co jedzą i piją, żeby niechcący nie zaszkodzić swojemu dziecku. Na liście szczególnie niebezpiecznych produktów w ciąży znajdują się niektóre zioła. Wśród nich należy wymienić, m.in tymianek, żeń-szeń, krwawnik, rutę i szałwię. Zioła te mogą wywołać przedwczesne skurcze macicy, a w konsekwencji prowadzić do poronienia.

Reklama

W ciąży bez obaw można stosować zioła o właściwościach uspokajających i wspomagających funkcjonowanie układu pokarmowego. Wśród ziół, po które może sięgać kobieta, spodziewająca się dziecka, można wymienić, m.in.: pokrzywę, mniszek lekarski, rumianek, nagietek, miętę i liście poziomki.

Zioła o właściwościach poronnych

Stosowanie ziół o właściwościach poronnych jest bezwzględnie zakazane w ciąży. Do tej grupy ziół zalicza się, m.in.: rutę, krwawnik oraz liście maliny. Najczęściej stosuje się je w celu złagodzenia bolesnych miesiączek lub uregulowania cyklu miesiączkowego. Ruta zwyczajna oprócz tego wykazuje również działanie uspokajające i łagodzące dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Podobne działanie do ruty, krwawnika i liści maliny wykazuje również tymianek, a także rozmaryn. Ziół tych powinny również wystrzegać się kobiety, zmagające się z problemami kardiologicznymi.

Stosowanie szałwii w ciąży

Kolejnym niezalecanym ziołem w ciąży jest szałwia, która stosowana w nadmiernych ilościach może doprowadzić do poronienia lub wcześniejszego porodu. Codzienne picie naparów z szałwii grozi wywołaniem skurczów macicy. W ziele tym znajduje się, m.in. tujon, który podczas ciąży może pobudzać ośrodkowy układ nerwowy. Wśród ziół, w których znajduje się tujon, można wymienić: piołun, bylicę pospolitą, wrotycz pospolity oraz żywotnik zachodni. Tych ziół również nie poleca się stosować w trakcie ciąży, a także w okresie laktacji.

Wyciąg z żeń-szenia a ciąża

Kobiety spodziewające się dziecka powinny również unikać wyciągów z żeń-szenia, ponieważ ich picie może negatywnie wpływać na rozwój płodu. Szkodliwe mogą być również suplementy diety z tym składnikiem. Picie naparów z żeń-szenia może być także niebezpieczne dla cukrzyków, ponieważ może on gwałtownie obniżać poziom cukru we krwi.

Reklama

Picie aloesu w ciąży może zagrażać matce i dziecku

W ciąży nie zaleca się również picia naparów i soków z aloesu. Mimo że posiada on wiele drogocennych właściwości, w tym, m.in.: przeciwbólowe i uspokajające, należy unikać go w ciąży oraz podczas laktacji. Głównym powodem, dla którego kobietom, spodziewającym się dziecka, nie zaleca się stosować aloesu, jest to, że zawiera on estrogen. Nadmiar tego żeńskiego hormonu płciowego w ciąży może przyczyniać się do: obrzęków, bólu głowy, a także nudności i wymiotów. Aloes działa również przeczyszczająco, co w konsekwencji może prowadzić do odwodnienia organizmu i zaburzenia jego gospodarki elektrolitowej. Wśród ziół podnoszących poziom estrogenu, oprócz aloesu, można wyróżnić również: chmiel, lawendę oraz koniczynę czerwoną.