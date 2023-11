Czy wiesz, kiedy nie zbierać grzybów, które grzyby są bezpieczne dla zdrowia i czy możesz zbierać młode okazy? Jeśli wybierasz się na grzybobranie, przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się, czego unikać podczas zbierania grzybów.

W Polsce tradycja grzybobrania jest niezwykle silnie zakorzeniona. Często zarówno młodzi ludzie, jak i ich rodzice oraz dziadkowie, wstają bladym świtem, aby wyruszyć do lasu w poszukiwaniu grzybów. Jeśli należysz do grona miłośników grzybów, pamiętaj, że podczas grzybobrania należy zachować pewne środki ostrożności. Polskie lasy, mimo iż bogate w grzyby, takie jak prawdziwki, kurki, podgrzybki, maślaki czy borowiki, obfitują także w gatunki trujące. Poza tym, aby uniknąć zatrucia grzybami, należy przestrzegać także kilku innych zasad – sprawdź, jakich.

Nie zbieraj grzybów, gdy jest zbyt mokro

Grzybów nie zbieraj zaraz po ulewnych deszczach, a także wtedy, gdy mocno pada. Owszem, wilgoć sprzyja wzrostowi grzybów (nie bez przyczyny mówi się, że coś rośnie, jak grzyby po deszczu), jednak zbyt mokra ściółka może sprzyjać powstawaniu pleśni, szybszemu rozkładowi grzybów lub częstszemu atakowi insektów.

Nie zbieraj młodych oraz uszkodzonych grzybów

Grzyby, które nie rozwinęły się w 100%, można łatwo pomylić z innymi gatunkami. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy uznasz trujący grzyb za gatunek jadalny. Zbieraj więc tylko w pełni rozwinięte okazy. Ponadto nie podnoś grzybów, które są nadgniłe, spleśniałe czy częściowo wyjedzone przez robaki. Nie tylko jest to niebezpieczne dla zdrowia, ale też może niekorzystnie wpłynąć na grzyby, które znajdą się w tym samym koszyku, co felerny okaz.

Nie przechowuj grzybów w foliówkach

Grzyby zbieraj najlepiej do wiklinowych koszyków, które są przewiewne i naturalne. Nigdy nie wkładaj grzybów do plastikowych toreb. Po pierwsze, grzyby będą zaparowane, a przez to mogą szybko się popsuć. Po drugie – foliowe torebki w kontakcie z grzybami mogą tworzyć niebezpieczne dla zdrowia toksyny.

Nie każdy grzyb rurkowaty jest jadalny

Grzyby rurkowe to najbezpieczniejsza grupa grzybów. W większości przypadków, gdy pod kapeluszem znajduje się gąbka, oznacza to, że grzyb można śmiało przyrządzić i zjeść. Istnieją jednak pewne wyjątki. Do grzybów rurkowatych, których nie należy jeść, należy tzw. szatan, czyli borowik szatański. Na szczęście jest on rzadko spotykany i nie jest śmiertelnie trujący. Drugim niejadalnym grzybem rurkowatym jest goryczak żółciowy. Jego nazwa nie wzięła się znikąd – jest on tak gorzki, że nie sposób go zjeść. W związku z tym ryzyko spożycia takiego grzyba zwykle jest niskie.

Grzyby blaszkowe tylko dla doświadczonych grzybiarzy

Jeśli nie masz dużego doświadczenia w zbieraniu grzybów, zbieraj tylko grzyby rurkowate. Mimo iż wśród grzybów blaszkowych znajdują się takie gatunki, jak kurka (pieprznik jadalny), czubajka kania, boczniak czy gąska zielona, to często trudno odróżnić je od ich trujących sobowtórów.

Pamiętaj! Wszystkie śmiertelnie trujące grzyby mają blaszki, ale nie każdy grzyb blaszkowy jest trujący.