Zaległy (czyli niewykorzystany w danym roku) urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w kolejnym roku kalendarzowym, nie później niż do dnia 30 września.

Zgodnie z Kodeksem pracy (zobacz tekst ustawy) pracownik nie może zrzec się prawa do przysługującego mu urlopu i przysługuje mu prawo do nieprzerwanego, corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1-2). Ponadto pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do urlopu prawo. Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany w danym roku, staje się urlopem zaległym.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego określony jest przez Kodeks pracy i związany jest z czasem zatrudnienia, tzn. osobie, która jest zatrudniona mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych, natomiast w przypadku osoby zatrudnionej co najmniej 10 lat jest to 26 dni urlopowych (art. 154 §1).

Edukacja, która wlicza się w wymiar urlopu wypoczynkowego

Ukończenie kolejnych etapów nauki wliczane jest do wymiaru urlopu. I tak na przykład ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej uznawane jest za 4-letni okres pracy, ukończenie szkoły policealnej to 6 lat pracy, a ukończenie szkoły wyższej liczone jest jako 8-letni okres pracy. Okresy nauki nie podlegają sumowaniu (art. 155 §1).

Zaległy urlop wypoczynkowy

Zaległy urlop wypoczynkowy, czyli urlop niewykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, musi być wykorzystany w terminie 9 miesięcy kolejnego roku, czyli rozpocząć się najpóźniej 30 września. Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane chronologicznie, co oznacza, że w pierwszej kolejności musi wykorzystany zostać urlop zaległy, dopiero potem aktualny. Pracodawca, który do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego nie udzieli pracownikowi zaległego urlopu, łamie przepisy.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet w sytuacji, gdy pracownik nie wyraża na to zgody.