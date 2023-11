Gry planszowe to sposób na wspólne spędzenie czasu całą rodziną. Planszówki nie tylko bawią, ale i uczą, rozwijają wyobraźnię oraz umiejętności interpersonalne, pozwalają wczuć się w dotąd nieznane role, np.: detektywa, poszukiwacza skarbów czy władcy wielkiego imperium.

Piękna oprawa graficzna, ciekawe zasady, interesujące gadżety i oryginalna rozgrywka gier planszowych dostępnych na rynku, powodują, że niekiedy przynoszą więcej frajdy, niż niejedna gra komputerowa. Planszówki zapewniają wiele godzin wyjątkowej zabawy dla całej rodziny.

Planszówki, czyli nauka przez zabawę

Nauka przez zabawę to sprytny sposób na przekazywanie cennej wiedzy najmłodszym. Gry planszowe są do tego doskonałym narzędziem i dobrane odpowiednio do wieku dziecka mogą przy okazji wspólnej rozgrywki z rodzicami lub rówieśnikami rozwijać w maluchu, np.: zdolność ruchową, logiczne myślenie czy wyobraźnię, a także uczyć pisania, czytania, nowych słów oraz ciekawostek o świecie.

Zdrowa rywalizacja

Planszówki to łatwy sposób, aby nauczyć dziecko współzawodnictwa, wpajać zasady fair play, a także pokazywać, że oszustwo (zarówno w grze, jak i życiu) nie popłaca. Świetnym pomysłem na rozwijanie umiejętności współpracy są gry zespołowe, w których maluchy uczą się pomagać sobie nawzajem i współpracować, aby osiągnąć wspólny cel, czyli zwycięstwo w grze.

Nauka logicznego myślenia i przewidywania

Do cennych zalet tradycyjnych planszówek należy również rozwijanie nauki logicznego myślenia. Przeróżne zasady gry i sposób rozgrywki, niejednokrotnie zmusza dziecko szukania najlepszych rozwiązań, trafnej analizy faktów, uczestnictwa w negocjacjach, jak również przewidywania. W większości gier, zwłaszcza strategicznych, maluch musi zastanowić się, w jaki sposób zachować się, aby uniknąć błędu bądź wykorzystać poczynania przeciwnika na swoją korzyść.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności

Gry planszowe dla dzieci są pełne kolorów, bajkowych postaci przez co potrafią przenieść malucha w inny świat. Planszówki, które w szczególny sposób rozwijają kreatywność i wyobraźnie to gry, których zasady opierają się na skojarzeniach. Maluchy wyciągają karty przedstawiające określony rysunek i muszą dobrać do niego trafne skojarzenia, np.: słowo, dźwięk, przedmiot, a nawet fragment piosenki.