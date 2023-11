Co robić w święta w domu? Alternatywa dla siedzenia przy stole

Wielu osobom święta kojarzą się z kilkugodzinnym siedzeniem przy stole, jedzeniem i słuchaniem rodzinnych opowieści, które słyszały w swoim życiu przynajmniej kilka razy. Taka wizja spędzenia bożonarodzeniowego okresu nie jest zbyt kusząca. Warto zatem pomyśleć o tym, co można robić w tym czasie, aby upłynął on przyjemnie i to bez wychodzenia z domu. Podpowiadamy, jak zaplanować sobie świąteczny czas we własnych „czterech kątach” zarówno z dziećmi, jak i bez nich.